Участники подмосковного «Активного долголетия» прошли с экскурсией по Протвину

В ходе мероприятия они узнали о выдающихся научных достижениях, которые были сделаны в этом городе, а также о его значении для развития науки в России. Участники встречи проявили интерес и задавали много вопросов, активно участвуя в обсуждении. Особое внимание привлекли экспонаты, отражающие культурное наследие и традиции региона.

В завершающей части встречи пенсионеры обсудили возможность провести еще больше подобных мероприятий для изучения своей истории. Такие экскурсии не только обогащают знания, но и способствуют укреплению социальных связей среди пожилых людей, что делает их жизнь ярче и насыщеннее.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил особое внимание на рост популярности проекта «Активное долголетие».

«Приятно, что это движение у нас развивается, во многом — благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходит тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь кипит. Лично слышал и бывал в центрах, получаю много положительных отзывов. Очень надеюсь, что и дальше этот проект будет популярным. Благо, у нас становится все больше мест, где можно активно проводить свое свободное время», — сказал Воробьев.