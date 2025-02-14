Участники московской программы «Миллион призов» помогают СВО

Участники программы лояльности «Миллион призов» в столице продолжают активно поддерживать бойцов спецоперации (СВО). Вместе с «Народным фронтом» под девизом «Все для победы!» на сайте собирают средства, сообщается на официальном сайте мэра Москвы .

Горожане могут перевести от 500 до 5 тыс. баллов неограниченное число раз. Один балл приравнивается к одному рублю.

«На перечисленные жителями столицы средства мы уже купили и доставили необходимые разведчикам и штурмовикам квадрокоптеры (более 50 штук), средства наблюдения (200 единиц), 1,4 тыс. теплых костюмов, 300 бронежилетов, семь снегоболотоходов. Закупка продолжается», — отметил замглавы исполкома «Народного фронта» Сергей Горбунов.

Чтобы принять участие в акции, нужно авторизоваться на сайте «Миллион призов» с помощью учетной записи mos.ru. Затем следует перейти в раздел «Поощрения», выбрать «Благотворительность», затем «Народный фронт. Все для победы!» и напечатать сумму перевода.