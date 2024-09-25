Участники консорциума вузов РЭО обсудят влияние высших учебных заведений на развитие экономики замкнутого цикла

Представители образовательных учреждений, вошедших в Консорциум по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла, примут участие в специализированной сессии на Российском экологическом форуме (РЭФ). Об этом сообщила пресс-служба РЭО.

«Университеты играют ключевую роль в реализациях перехода к экономике замкнутого цикла. В университетах возможно всесторонне развивать навыки и компетенции, необходимые для работы в новых условиях. Сотрудничество между образовательными учреждениями, бизнесом, государством и обществом дает возможность внедрять инновационные решения, которые помогают уменьшить негативное воздействие на окружающую среду», — подчеркнул генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В рамках сессии будут обсуждаться вопросы, такие как вклад университетов в подготовку специалистов для экономики замкнутого цикла; роль вузов в создании культуры устойчивого развития; образовательные программы и методы обучения, направленные на развитие необходимых навыков и компетенций; взаимодействие университетов с бизнесом, государством и обществом для разработки и внедрения инновационных решений.

Сессия по треку «Кадры» состоится 8 октября. В ней примут участие глава РЭО Денис Буцаев, ректор РЭУ им. Г. В. Плеханова Иван Лобанов, ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова, ректор РГУ им. А. Н. Косыгина Валерий Белгородский, ректор ЧелГУ Сергей Таскаев, генеральный директор ООО «ЭКОМАШГРУПП» Александр Пугин, проректор по взаимодействию с органами власти и инвестиционными проектами СевГУ Алексей Беляков.

РЭО основал Консорциум по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла в 2021 году. В него вошли 24 вуза и ключевые компании отрасли по управлению отходами.

В 2024 году РЭФ пройдет с 7 по 9 октября, форум включает Молодежный день и обширную деловую программу. Дополнительная информация о мероприятии доступна на сайте Российского экологического оператора.