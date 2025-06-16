Участники конкурса «Таланты» представят авторские проекты в Москве

Конкурс «Таланты» проводится для формирования кадрового резерва в столичный департамент культуры. Финалисты мероприятия работали в двух направлениях. Будущие заместители директоров создавали бизнес-планы развития культурных учреждений с анализом репертуара, финансовыми моделями и стратегиями привлечения новой аудитории. Претенденты на позицию главного режиссера разрабатывали концепции спектаклей, учитывая художественную стратегию выбранных театральных площадок.

«После образовательно-проектного этапа участников ждет завершающая ступень — они представят свои работы членам экспертного совета. По итогам защиты 30 июня будут объявлены победители. Мы рассчитываем, что многие из этих проектов в ближайшее время перейдут в стадию реализации. А их авторы войдут в кадровый резерв департамента культуры», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры Алексей Фурсин.

Образовательно-проектный этап конкурса завершился 13 июня. Участниками конкурса были 400 претендентов из 46 российских регионов, но только 40 из них прошли в финал. Все участники программы выполняли разные задачи под руководством опытных профессионалов московской театральной сферы — как режиссеров, так и административных управленцев. Некоторые разрабатывали стратегические бизнес-планы для развития культурных учреждений, в то время как другие занимались созданием концептуальных основ для будущих театральных постановок.