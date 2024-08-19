Участники конкурса фотографии «Планета Москва» рассказали о создании своих работ

Первое место в номинации «Архитектура Москвы. Связь времен» досталось Валерию Наседкину, который посвятил фотографии 75 лет своей жизни. Он представил снимок «Полет», на котором запечатлена яркая Луна над шпилем монумента «Покорителям космоса».

По словам фотохудожника, ему удалось зафиксировать редкое природное явление, так как он к этому готовился. Наседкин добавил, что Луну в данной точке можно увидеть только раз в год.

«По календарю и карте звездного неба я вычислил, в каком полушарии ждать спутник Земли: в Северном или Южном. Этот снимок сделан на цифровую камеру с объективом 400 миллиметров», — объяснил мужчина.

Также приз получила специалист по работе с федеральными проектами Марина Мякотина. Ее фото «Ботанический сад им. Цыцина» оказалось на третьем месте в номинации «Москва и москвичи. Комфортный город».

Героиней ее снимка стала знакомая, которая позировала с велосипедом посреди опавших золотых листьев. По словам Марины, она получает удовольствие от процесса создания уникальных изображений.

«Чаще стараюсь подготовиться заранее, чтобы сделать красивый снимок сразу, применяя как можно меньше эффектов и фильтров», — поделилась девушка.

Победителей конкурса выбирали профессиональные члены жюри. Голосование прошло в рамках проекта «Активный гражданин», его участниками стали свыше 145 тысяч горожан.