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Участники конференции в Москве обсудили будущее России на Шпицбергене

На конференции в Проектном офисе развития Арктики обсудили перспективы российского присутствия на Шпицбергене: туризм, науку и международное сотрудничество, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Конференция «Россия на Шпицбергене: исторический путь и современность» собрала представителей Министерства иностранных дел России, научных институтов, университетов и государственного треста «Арктикуголь».

Заместитель директора Первого европейского департамента МИД Светлана Ожегова отметила, что сохранение российского присутствия на архипелаге остается государственным приоритетом вопреки санкциям и транспортным ограничениям. Примером международного сотрудничества она назвала открытие научно-образовательного центра в 2025 году.

Гендиректор «Арктикугля» Ильдар Неверов сообщил, что Баренцбург и Пирамида продолжают привлекать туристов. Трест рассчитывает, что доходы от туризма в 2026 году превысят прошлогодний рекорд.

Глава Проектного офиса развития Арктики Максим Данькин подчеркнул важность практического применения научных разработок и объединения специалистов разных областей для определения дальнейших направлений работы России на Шпицбергене.

Отдельные секции посвятили наследию поморов, правовым вопросам хозяйственной деятельности, геологии и изменению климата.

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