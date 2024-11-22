Долголеты Королева посетили мемориальный дом-музей Марины Цветаевой

Участники королевского клуба «Активное долголетие» совершили увлекательную экскурсию в мемориальный дом-музей знаменитой поэтессы Марины Цветаевой, расположенный в Болшеве. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Королев.

Во время экскурсии долголеты смогли погрузиться в атмосферу 1930-х годов, прогулявшись по живописному саду и подробно изучив домашнюю обстановку, в которой жила поэтесса. Экскурсия была наполнена интересными фактами из жизни Цветаевой, позволившими участникам ближе познакомиться с её творчеством и личной историей.

Посещение музея стало не только познавательным, но и вдохновляющим мероприятием для всех участников клуба. Общение с искусством и литературой продолжает обогащать жизнь членов «Активного долголетия», помогая им сохранять активность и интерес к окружающему миру.

Стать участником клуба может каждый житель Королёва: женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Подробная информация размещена на сайте проекта: dolgoletie.mosreg.ru.

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