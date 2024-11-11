Участники из Подмосковья вошли в число призеров Международного хакатона

С 8 по 10 ноября участники искали решения десяти кейсов: создавать интеллектуальную систему распознавания маркировки; решать кейс по поиску информации по библиотеке знаний; решать кейс по поиску смысловых копий изображений, создавать программный модуль для распознавания фазы глубокого сна и промежуточной фазы сна по данным электрокортикограмм; детектировать нарушения правил дорожного движения; создавать ИИ-инструмент работы с данными перспективной городской застройки»; создавать продукт для контроля и управления изменениями в тендерных закупках; кейс по подбору кандидатов на вакансию по типу личности; кейс «Автоматическая диспетчеризация заявок» и «Автоматическая фильтрация изображений животных».

Призовой фонд каждого кейса в Калининграде составил 1 000 000 рублей. За первое место участники получат 500 000 рублей, за второе 300 000 рублей и за третье место 200 000 рублей. Общий призовой фонд хакатона — 10 000 000 рублей.

«Мы рады объявить о завершении международного хакатона, который стал площадкой для новых идей и инновационных решений! Мы рады сообщить, что на хакатоне в Калининграде 80% команд успешно дошли до финальных защит. Это подчеркивает высокий интерес к инновациям и развитию технологий, что позволяет нам с оптимизмом завершить этот сезон. Мы с нетерпением ждем новых встреч и вдохновляющих проектов в следующем году!» — сказала во время церемонии награждения руководитель отдела цифровых проектов АНО «Россия — страна возможностей» Дарья Микаелян.

Соорганизаторами международного хакатона выступили: Министерство цифровых технологий и связи Калининградской области и АНО «Цифровое развитие». На мероприятии присутствовали почетные гости хакатона, очные участники, партнеры проекта, кейсодержатели и соорганизаторы хакатона.

На международный хакатон зарегистрировалось 1569 участников (781 новичок). Это 335 зарегистрированных команд — из них 37 команд принимали участие оффлайн (это 152 участника, из них 64 из Калининграда). Участники хакатона из 74 регионов России и 9 иностранных государств: Бразилии, Белоруссии, Германии, Эстонии, Киргизии, Казахстана, Польши, Узбекистана, Туркменистана. Очные участники из 16 регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Калининградской, Кировской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Омской, Самарской, Свердловской, Томской, Челябинской областей, Пермского края, Республик Крым и Татарстан. Лидерами по регистрациям стали: г. Москва (489 участников), г. Санкт-Петербург (173 участника), Калининградская область (98 участников), Нижегородская область (75 участников), Московская область (56 участников). Самому пожилому участнику — Михаилу Ларину из Новосибирска из команды «s-oblik» — 78 лет, самому юному участнику из Калининграда из команды «Красный код» — Даниле Рязанцеву 14 лет.

В кейсе «Автоматическая диспетчеризация заявок» от компании «СИЛА» Международного хакатона «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» президентской платформы «Россия — страна возможностей» первое место заняла команда «Selling Pandas» и ее участник из Московской области — Илья Гринюк.

В кейсе «Автоматическая фильтрация изображений животных» от Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации второе место заняла команда «AAA IT» и ее участник из Московской области — Иван Бутаков.

В кейсе «Поиск информации по библиотеке знаний» от «Media Wise» второе место заняла команда «16K20» и участник из Московской области — Виталий Клементьев.

Среди очных участников организаторы разыграли ноутбуки от компании «Сила». Их получили: Александра Васильева из команды «В пекло» за победу в игре «Битва ИТ-компаний», а также команды «fit. TUSUR» и «HaHaTeam» за победу в конкурсе от компании «Сила». Компания Dia innovation выбрала команду «ANT.Junior», которая получит 200 000 по кейсу Центра организации дорожного движения Правительства Москвы на доработку своего решения. Все победители и призеры хакатона также получат бесплатные карьерные консультации. Генеральный информационный партнер проекта — ТАСС. Технологический партнер проекта — ООО «Сила».

Для гостей и участников хакатона организаторы подготовили образовательную и деловую программу. Перед открытием хакатона прошла панельная дискуссия «ЦП.ИИ. Взгляд региона и бизнеса». Во второй день хакатона прошла лекция «Жизнь после хакатонов, как применить полученные навыки на карьерном пути», которую прочитал руководитель отдела дизайна и департамента по разработке онлайн-сервисов компании «Атом» Наталья Федорова, а также прошла игра «Битва ИТ-компаний. 2.0».

В 2024 году в рамках проекта прошли восемь окружных хакатонов — это гибридные соревнования с главными площадками во всех федеральных округах. Окружные хакатоны прошли в Сочи, Москве, Челябинске, Владивостоке, Грозном, Омске, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. 29 сентября завершился Всероссийский хакатон в Московской области.

Каждый участник проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» получает возможность карьерного роста и социальный лифт в ИТ-сфере, оценку и обратную связь по разработанным решениям, а также возможность создания уникального цифрового профиля, доступного для партнеров. Основные цели проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» — создание системы отбора кадров для решения задач, поиск, развитие и поддержка талантливых, перспективных специалистов, желающих создавать продукты и сервисы с использованием технологий искусственного интеллекта, повышение уровня обеспечения российского рынка технологий ИИ квалифицированными кадрами, а также формирование и развитие ИИ-сообщества, популяризация, разработка и развитие продуктов с использованием искусственного интеллекта.

Организатором проекта является Министерство экономического развития Российской Федерации. Оператором конкурса выступает АНО «Россия — страна возможностей».

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