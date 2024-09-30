Участники из Подмосковья стали победителями и призерами Всероссийского хакатона

Шесть участников из Московской области вошли в число победителей и призеров Всероссийского хакатона проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект», сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».

Участие в соревнованиях принимали жители 79 регионов РФ. В мастерскую управления «Сенеж» приехали более 200 очных участников. Кроме того, более 1 тыс. человек подключились онлайн. В итогам соревнования 21 команда разделила призовой фонд в 7 млн рублей.

«В эти насыщенные дни мы стали свидетелями настоящего творческого взрыва, инновационных идей и уникальных цифровых решений. До финальных защит дошли более 80% от количества команд на старте. Мы гордимся таким результатом и нашими участниками!» — отметила руководитель отдела цифровых проектов АНО «Россия — страна возможностей» Дарья Микаелян.

Команды от трех до пяти человек решали семь кейсов с применением ИИ в течение 43 часов. Для них также подготовили обширную деловую и образовательную программу.

«К защите допустили 194 команд, и каждая из них представила по-своему интересное решение. Работа ребят, конечно же, здорово поможет нам в развитии активов», — сказал на церемонии награждения технический директор RUTUBE и «ГПМ Цифровые технологии» Ростислав Чернаков.

В кейсе «ГПМ Цифровые Инновации» «Разметка видеоконтента» первое место заняла команда «AGI in 2024» и участник из Московской области — Сергей Логинов. В кейсе Yappy по поиску дубликатов видео победителем стала команда «Selling Pandas» и участник из Подмосковья — Илья Гринюк.

В кейсе RUTUBE по настройке рекомендаций для новых пользователей второе место заняла команда «[RASCAR] Цифровой разрыв» и ее участники Дмитрий Гейжа и Софья Марчук из Московской области. Третье место в этом же кейсе заняла команда «Зумеры и Бумеры» и Владимир Дюкарев из Московской области.

В кейсе RUTUBE «Предсказание пользовательского портрета» победила команда «DoomAI» и ее участник из Подмосковья — Никита Степанов.

Хакатон проводится в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» нацпроекта «Цифровая экономика». Главным партнером события стали Цифровые Активы «Газпром-Медиа Холдинга».

В 2024 году в рамках проекта пройдут восемь окружных хакатонов — это гибридные соревнования с главными площадками во всех федеральных округах. Основные цели проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» — создание системы отбора кадров для решения задач, поиск, развитие и поддержка талантливых, перспективных специалистов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.