Участники «Героев Подмосковья» изучили опыт муниципального управления в Реутове

Ранее участники региональной программы «Герои Подмосковья» посетили с рабочим визитом Реутов. Целью стажировки стало знакомство будущих управленцев с административной моделью управления городским хозяйством и погружение в актуальные вопросы хозяйственной повестки муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Для членов делегации в Реутове была организована насыщенная деловая программа. Она включила в себя посещение ключевых городских объектов и детальное знакомство с принципами работы различных сфер: от коммунального обслуживания и строительства до образования, культуры, спорта и молодежной политики. Особое внимание было уделено системе мониторинга и оперативного реагирования на обращения граждан, которая позволяет эффективно решать возникающие проблемы.

Одним из ключевых пунктов программы стало посещение первого в России муниципального филиала Государственного фонда «Защитники Отечества». Этот центр, открытый в Реутове 7 ноября, является важным элементом системы поддержки ветеранов и их семей. Глава Реутова Филипп Науменко лично встретился с участниками программы и поделился управленческим опытом.

«Встретился с участниками программы, чтобы в формате открытого диалога обменяться мнениями о различных формах организации управленческих процессов. Порадовала высокая заинтересованность коллег и их стремление применять полученные в ходе стажировки знания на практике в своих муниципалитетах. Уверен, что такой кадровый резерв усилит управленческие команды Подмосковья», — отметил Филипп Науменко.

Программа «Герои Подмосковья» стартовала в марте 2024 года как региональное продолжение федерального проекта «Время Героев». Ее ключевая задача — подготовка высококвалифицированных управленческих кадров из числа участников и ветеранов специальной военной операции для дальнейшей работы в органах государственной и муниципальной власти.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа «Герои Подмосковья» для участников СВО пользуется популярностью и предоставляет новые возможности для тех, кто принимает в ней участие.

«Вы знаете, что в Московской области действует, как и во всей стране, ряд программ — очень востребованных программ (для участников СВО — ред.). Одной из них на федеральном уровне была (программа — ред.) «Время героев». Цель этой программы — подготовка ребят, предоставление им дополнительного образования, возможности самореализации. У нас — (действует программа — ред.) «Герои Подмосковья», — сказал Воробьев.