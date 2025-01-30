Участники эколагеря в Балашихе смастерили кормушки для птиц

Молодые люди из экологического лагеря городского округа Балашиха с удовольствием приняли участие в экологической акции библиотечного информационно-культурного центра «Централизованная библиотечная система имени Андрея Белого» в городском округе Балашиха, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ребята изготовили из бросового материала кормушки для птиц и развесили их на участке под окнами библиотеки в микрорайоне Железнодорожный.

Зимнее время — это самое трудное время для птиц: много пернатых погибает от голода, так как часто естественный корм практически недоступен.

Подкормка зимующих птиц способствует развитию нравственного самосознания молодежи в рамках экологического образования, и является прекрасной возможностью проявить сочувствие и доброту.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.