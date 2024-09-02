Участники дрифт-турнира «Гонка за Москву» сразятся за 1 млн рублей в День города

Фестиваль технических видов спорта проведут в Москве в День города

Жителей и гостей Москвы приглашают посетить ежегодный фестиваль технических видов спорта. Он пройдет в День города, 7 и 8 сентября, сообщает «Вечерняя Москва».

Любой желающий может стать участником дрифт-турнира «Гонка за Москву» и побороться за 1 млн рублей. У гостей будет возможность попытаться обогнать пилота «Формулы-1» Сергея Сироткина.

Также организаторы проведут соревнования по сим-дрифту CarX Drift Racing Online, а дети старше 6 лет смогут сразиться в дисциплине картинг-слалом. Юным спортсменам нужно будет показать свое мастерство управления картом.

Помимо этого, в рамках мероприятия состоится финал московского региона Академии СМП 4Т. Победители и призеры получат шанс отправиться на гранд-финал в Сочи и оказаться в Академии РАФ при поддержке SMP KARTING.

Еще участники фестиваля смогут насладиться уникальным дрифтом спортивного грузовика новейшей серии «КамАЗ» К5.

Вход на мероприятие свободный, перед заездами нужно пройти предварительную регистрацию. С правилами можно ознакомиться на портале tech-fest.sport.mos.ru.