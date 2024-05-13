Участники более 2 тыс аварий обратились в Службу помощи при ДТП Подмосковья

За прошедшую неделю на «горячую линию» Службы помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области (ЦБДД МО) обратились участники 2066 ДТП, рассказали в Минтрансе Подмосковья.

Отмечается, что 819 обратившихся получили помощь по оформлению аварии в Центрах помощи при ДТП, а 246 человек оформили «Европротоколы» с помощью консультации работников «горячей линии».

Служба помощи при ДТП — единое пространства бесплатной помощи при дорожных происшествиях в Подмосковье. Данная служба осуществляет работу в двух форматах: дистанционная помощь — консультация по телефону в круглосуточном режиме, и очная помощь — оформление дорожных аварий без пострадавших в специальных Центрах помощи — их в области всего 15.

Водителям, попавшим в ДТП без пострадавших, рекомендуют обратиться по номеру 112 и действовать согласно инструкциям оператора «горячей линии» Службы помощи при ДТП.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.