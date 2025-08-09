Участники атаки на «Крокус» обучались обращению с оружием с помощью видео

Участники теракта на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» перед совершением преступления смотрели видеоролик, в котором приводились основы обращения с огнестрельным оружием, пишет ТАСС .

Согласно материалам дела, видеоролик боевикам прислал организатор преступления.

Трагедия в «Крокус Сити Холле» унесла жизни 149 человек, еще 609 получили ранения. Материальный ущерб оценивается в 6 млрд рублей. После совершения преступления все четверо пытались скрыться в направлении Украины, однако были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в Брянской области.

В настоящее время к ответственности привлечены 19 фигурантов, включая как непосредственных исполнителей, так и их пособников. Расследование в отношении организаторов теракта и других участников террористической группировки продолжается.