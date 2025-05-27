Участники ассоциации «Ресурс» создадут единый стандарт обращения со стекольными отходами

Единый стандарт обращения со стекольными отходами создадут участники Межотраслевого комитета производителей и потребителей стеклянной упаковки и участников системы оборота стеклоотходов. Он сформирован на базе Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс», передает пресс-служба РЭО.

«Создание межотраслевого комитета призвано объединить тех, кто занимается оборотом и переработкой стекла, для оптимизации производственных циклов и разработки единых стандартов, направленных на эффективное обращение со стекольными отходами», — отметила руководитель Ассоциации «Ресурс» Валерия Гулимова.

Она подчеркнула, что идея создать площадку принадлежит участникам индустрии, и предложила возглавить новую структуру генеральному директору ООО «Сибирское стекло» Антону Мору. Выбор продиктован его экспертным статусом и серьезным опытом компании в сфере переработки вторсырья.

На первом заседании комитета Антон Мор подчеркнул, что необходимо выстроить понятную и работающую систему обращения со стекольными отходами. По его словам, без решений на федеральном уровне добиться серьезных изменений в отрасли невозможно.

Комитет станет площадкой, где будут сотрудничать производители стеклотары, ретейл, компании, разливающие напитки в стеклянную тару, региональные операторы и переработчики. Вместе они разработают стандарты и механизмы, которые помогут наладить сбор, вывоз и переработку стеклянных отходов, а также вернуть вторсырье обратно в производство.

Среди ключевых направлений — создание удобной логистики для перевозки отходов к пунктам утилизации, предложения по замене импортного оборудования и меры поддержки — налоговые льготы, которые помогут развивать инфраструктуру.

Заместитель руководителя департамента расширенной ответственности производителей Российского экологического оператора Гусен Ибрагимов поддержал инициативу. Он отметил, что такие проекты помогают снижать нагрузку на природу, увеличивать объемы переработки и в целом способствуют устойчивому развитию отрасли.