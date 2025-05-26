Участники акции «БумБатл» собрали более 408 тыс кг макулатуры

Участники Всероссийской акции по сбору макулатуры в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие», который реализуется по решению президента России, собрали уже 408 161 кг макулатуры. На данный момент в акции приняли участие 160 623 человека, сообщается на сайте «БумБатла».

Акция проходит под эгидой Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема». Этот проект дает возможность позаботиться о природе, но еще — это настоящее соревнование с первенствами в командном и индивидуальном зачетах. Участники могут помочь своему региону стать первым по итогам года.

С этого года «БумБатл» стал круглогодичным. Весной, летом, осенью и зимой будут объявлять результаты промежуточных индивидуальных соревнований, а итоги командных и региональных зачетов подведут в марте 2026 года.

Бумагу сдают в детских садах, колледжах, школах, офисах компаний, госучреждениях и пунктах приема. На интерактивной каре «БумБатла» можно найти ближайшие точки сбора.