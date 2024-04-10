Участники «Активного гражданина» выберут лучшие маршруты по столичным паркам

В столичном проекте «Активный гражданин» запустили новое голосование об аудиоэкскурсиях по паркам Москвы, сообщает пресс-служба столичного комитета по туризму.

В столичном проекте «Активный гражданин» запустили новое голосование об аудиоэкскурсиях по паркам Москвы, сообщает пресс-служба столичного комитета по туризму.

С помощью него москвичи смогут определить лучший весенний маршрут для прогулок по зеленым территориям мегаполиса, опубликованный в турсервисе Russpass.

«Пользователям предлагают оценить шесть маршрутов, в том числе по парку „Сокольники“, усадьбе Кусково, Измайловскому парку и окрестностям Яузы. Каждая экскурсия сопровождается аудиогидом, который рассказывает о достопримечательностях», — сказала заммэра столицы — глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Прогулка «Знакомство с „Царицыно“» предназначена для тех, кот в первый раз пришел в музей-заповедник. Она длится 30 минут. Посетители могут узнать об историко-архитектурных объектах и павильонах «Миловида» и «Нерастанкино».

Для всей семьи подойдет экскурсия «Измайлово: от царской усадьбы до парка культуры». С помощью данной прогулки горожане и гости Москвы смогут погрузиться в историю места и узнать, как менялась территория с XVII по XXI век.

Для пешеходов и велосипедистов подготовлена «Большая прогулка в Сокольниках». Пешком она займет около двух часов или на велосипеде — один час. Экскурсанты пройдут или проедут от одноименной станции Большой кольцевой линии метро до Денежного сада.

При выборе «Выходного в „московском Версале“» можно прогуляться по территории усадьбы Кусково. На маршруте будут дворцовый ансамбль, парк со скульптурами и уникальные постройки XVIII века.

Аудиогид «Государев двор и окрестности: прогулка по „Коломенскому“» предназначен для экскурсии по одному из крупнейших музеев-заповедников в Москве.

Для гостей северо-востока города организовали маршрут «Яуза и окрестности: прогулка по Москве для всей семьи». Экскурсия по нему займет 70 минут на велосипеде или почти 2,5 часа пешком. Его проложили от экоцентра «Яуза» до Ростокинского акведука.