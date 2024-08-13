Участники «Активного долголетия» из Истры посетили сафари-парк «Изумрудный лес»

Это уникальный парк, на территории которого наше активное долголетие смогло понаблюдать за енотами, страусами, яками, лебедями, альпаками, верблюдами, северными оленями, ламами, волками, лисами и другими животными в условиях, максимально приближенных к естественным.

В рамках проекта — мероприятия проводятся на базе библиотек, учреждений культуры и спорта во всех поселениях Истры.

Для участников проводится большое количество творческих и спортивных занятий, организуются экскурсионные поездки. Занятия — бесплатные.

Приглашаем всех желающих граждан серебряного возраста вступить в число участников «Активное долголетие». Центральный клуб находится по адресу: Истра, ул. Ленина, д. № 19а.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.



Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.