Участники «Активного долголетия» из Истры посетили сафари-парк «Изумрудный лес»
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В Истре участники клуба «Активного долголетия» посетили сафари-парк «Изумрудный лес» с большим количеством разнообразных животных, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Это уникальный парк, на территории которого наше активное долголетие смогло понаблюдать за енотами, страусами, яками, лебедями, альпаками, верблюдами, северными оленями, ламами, волками, лисами и другими животными в условиях, максимально приближенных к естественным.
В рамках проекта — мероприятия проводятся на базе библиотек, учреждений культуры и спорта во всех поселениях Истры.
Для участников проводится большое количество творческих и спортивных занятий, организуются экскурсионные поездки. Занятия — бесплатные.
Приглашаем всех желающих граждан серебряного возраста вступить в число участников «Активное долголетие». Центральный клуб находится по адресу: Истра, ул. Ленина, д. № 19а.
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