Участникам СВО в Серебряных Прудах провели экскурсию на предприятии «Нива»

В Серебряных Прудах состоялась экскурсия в рамках программы «Промышленный туризм». Участники специальной военной операции стали гостями предприятия «Нива». Гостям продемонстрировали масштабы возрождения предприятия, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Строительство животноводческого комплекса на 3000 голов в Серебряных Прудах — один из этапов по возрождению сельскохозяйственного предприятия «Нива». С марта 2022 года здесь были восстановлены телятники, возведены восемь силосно-сенажных траншей, приведены в порядок гаражный комплекс и административные здания. Закуплено свыше 30 единиц техники и прицепного оборудования, проведены работы по асфальтированию и бетонированию производственных площадок.

Первым с инициативой проводить экскурсии на производствах для участников спецоперации в рамках развития проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность» выступило правительство Подмосковья. Предприятия Московской области выразили готовность поддержать эту инициативу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.