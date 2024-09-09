Участникам СВО и их семьям окажут бесплатные юридические услуги в Можайске

20 сентября с 10:00 до 13:00 в здании военного комиссариата по адресу: г. Можайск, ул. Фрунзе, д. 17, участники СВО и члены их семей смогут получить бесплатные юридические консультации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Телефон для справок: 8 (496) 387-46-03.

Работа в направлении предоставления бесплатной юридической консультации в Можайском городском округе организована на регулярной основе. За все время осуществления таких приемов помогли более 65 заявителям. Консультации проводятся раз в месяц по инициативе государственного фонда «Защитники Отечества».

Тематика вопросов касается помощи в поиске пропавших без вести участников специальной военной операции, возможности демобилизации по возрасту, получении выплат, а также обеспечении земельными участками, продлении воинского контракта и возможности освобождения из плена. Юристы осуществляют не только разовые консультации, но и ведение обратившегося заявителя до разрешения его ситуации.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.