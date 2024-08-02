Участника программы для бойцов СВО «Время героев» наградили Орденом Мужества

Майор Кирилл Лосунчуков — участник образовательной программы для бойцов СВО «Время героев», которая реализуется по инициативе президента России Владимира Путина, — награжден Орденом Мужества. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области .

Сотрудники подмосковного Мининвеста от всей души поздравляют коллегу с этой наградой. Поделился впечатлениями от практики в министерстве и сам Кирилл Сергеевич.

«Моя стажировка в Мининвесте проходит достаточно интенсивно: уже познакомился почти со всеми подразделениями, узнал, как они работают и какие вопросы решают. Успел детально изучить меры поддержки для предприятий и практики их применения, узнать, как решаются проблемы предпринимателей в регионе, и как создается промышленная инфраструктура Подмосковья», — отметил он.

Цель программы «Время героев» — подготовка управленцев из числа военнослужащих. Пройдя обучение, ее участники смогут работать на должностях в органах муниципальной и государственной власти, а также в госкорпорациях.

Наставником майора Кирилла Лосунчукова и его коллеги подполковника Владимира Гороха является губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее Воробьев встретился с героями СВО из региона и вручил им медали «За храбрость», «За отвагу» и Ордена Мужества. Речь идет об 11 бойцах уникального отряда добровольцев БАРС (Боевой армейский резерв страны).

«У всех вас разные судьбы, разное прошлое, но общее настоящее. Сегодня все мы сплотились, как никогда, потому что боремся за мир, за то, чтобы у наших границ не было тех, кто нам угрожает и пытается диктовать свои условия», — заявил Воробьев.