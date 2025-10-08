Участник ВОВ Сергей Григорьевич Паршевиков отметил 100-летний юбилей

Участник Великой Отечественной войны Сергей Григорьевич Паршевиков отметил 100-летний юбилей. С утра во дворе его дома военный оркестр исполнил любимые песни — так начался день, наполненный благодарностью и уважением к человеку, прошедшему войну и отдавшему жизнь служению Отечеству.

Юбиляр встречает свой вековой рубеж в добром здравии и твердой памяти. Поздравить героя приехали военнослужащие из 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии, где Сергей Григорьевич прослужил 38 лет после войны, представители руководства округа, депутаты и активисты ветеранских организаций. Участник войны, прошедший всю ее автоматчиком и минометчиком, делился воспоминаниями о фронтовых товарищах, о том, как важно было выстоять и победить.

Сергею Григорьевичу вручили цветы и подарки, в его адрес прозвучали теплые слова. Таких людей в округе остается все меньше, и каждая встреча с ними — возможность сказать спасибо за мирное небо над головой. Низкий поклон за подвиг и за верность тем ценностям, которые он защищал всю жизнь.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.