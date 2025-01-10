Участник Великой Отечественной войны из Видного отметил 100-летний юбилей

Свой 100-й день рождения 7 января отметил житель Ленинского городского округа Виктор Васильевич Жажин — ветеран Великой Отечественной войны, кавалер Ордена Славы и других боевых наград, участник парада Победы на Красной площади. Об этом сообщили в пресс-службе муниципального образования.

«Символично, что Виктор Васильевич родился в день Рождества Христова. Вся его долгая и насыщенная событиями жизнь — свидетельство того, что он храним Богом, а его личный девиз и девиз того рода войск, с которым он связал свою судьбу, — „Никто, кроме нас“ — является примером для всех последующих поколений. Дай Бог здоровья и долгих лет жизни Виктору Васильевичу и всем нашим ветеранам», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского округа Станислава Каторова.

С июня 1941 года, с 16-летнего возраста, Виктор Жажин работал на строительстве оборонительных сооружений под Москвой, затем токарем на военном заводе. В 1943-м, когда исполнилось 18, ушел на фронт. Служил в воздушно-десантных войсках, был связистом, минометчиком, радистом. Виктор Васильевич воевал на Карельском и 3-м Украинском фронтах, освобождал Венгрию, Австрию, Чехословакию. Получил боевые награды, в числе которых орден Отечественной войны II степени, орден Славы III степени, медаль «За отвагу», медаль «За победу над Германией». День Победы 1945 года Виктор Васильевич встретил под Братиславой, вблизи чешского города Брно в звании младшего лейтенанта.

Трудовой путь ветерана был столь же насыщенным. Он работал в различных структурах Минсельхозмаша, а также в Росатоме, научно-исследовательском институте химических технологий и центре научных и высоких технологий «Элерон», где трудился в должности начальника секретного отдела. На заслуженный отдых ушел только в 70 лет, а бывшие коллеги до сих пор помнят, ценят и навещают ветерана.

В Видном Виктор Жажин живет с 1964 года, вместе с супругой воспитал дочь. Несмотря на преклонный возраст, Виктор Васильевич довольно бодр и активен, участвует в патриотическом воспитании школьников. По признанию самого ветерана, военная и трудовая закалка дают ему силы, позволяют сохранять ясную память и продлевают жизнь.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.