Участник специальной военной операции Сурен Ерканян 23 ноября провел открытый урок мужества для 23 учеников кадетского класса школы №1 Можайска. Он рассказал о применении беспилотников и познакомил школьников с основами управления ими, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Урок провел преподаватель Можайского техникума, член Можайского отделения ассоциации ветеранов СВО Московской области Сурен Ерканян. Основной темой встречи стали беспилотные авиационные системы и их применение в современном мире.

Гость рассказал о гражданских профессиях, связанных с управлением дронами. Кадеты узнали, как беспилотники используют ГИБДД и МЧС, а также предприятия сельского хозяйства, геодезии, нефтяной отрасли и других сфер.

На практической части Ерканян показал основы управления тренажерным беспилотником. Школьники попробовали себя в роли операторов и самостоятельно поуправляли летательным аппаратом.

«Для ребят из кадетского класса очень важно не только слышать о технологиях, но и пробовать их в деле. Беспилотная авиация — это стремительно развивающаяся отрасль, где нужны грамотные специалисты. Я надеюсь, что этот урок поможет им в будущем определиться с выбором профессии, а также напомнит о важности защиты своей страны», — отметил Сурен Ерканян.

В завершение кадеты поблагодарили гостя за рассказ и возможность получить практические навыки. Встречи, направленные на патриотическое воспитание и профориентацию молодежи, продолжатся в учебных заведениях Можайского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.