Участник СВО побывал на предприятии по производству брони в Подмосковье

Участник образовательной программы «Время героев» майор Кирилл Лосунчуков посетил еще одно предприятие в рамках своей стажировки в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

В этот раз Кирилл Лосунчуков побывал в «Центре высокопрочных материалов „Армированные композиты“, где выпускают средства индивидуальной и коллективной бронезащиты из композитных материалов. В рамках визита майор Лосунчуков познакомился с работой предприятия, его продукцией, а также пообщался с сотрудниками.

Сегодня на предприятии, работающем в Сергиево-Посадском городском округе, выпускают защитные шлемы и комплекты, бронежилеты, бронещиты, штурмовые трапы, защитные комплекты для военной техники, а также гражданскую продукцию — средства индивидуальной и коллективной бронезащиты. Коллектив предприятия трижды удостоен премии правительства РФ.

«Это очень серьезное и впечатляющее производство, выпускающее критически важную для страны продукцию, находящую применение как в секторе ОПК, так и в гражданском сегменте. Благодарю сотрудников предприятия за эффективную работу такого масштабного производства и высокое качество его продукции — средств индивидуальной бронезащиты, которые защищают наших бойцов», — отметил майор Лосунчуков.

Программа «Время героев», участником которой является Кирилл Лосунчуков, направлена на подготовку управленческих кадров из числа участников и ветеранов СВО. По завершении обучающей программы, ее участники смогут работать на должностях в органах муниципальной и государственной власти, а также в госкорпорациях. Наставником майора Кирилла Лосунчукова является Губернатор Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.