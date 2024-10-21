Участник СВО об ордене Мужества: его дали за совокупность действий бойцов

Командир штурмового взвода с позывным Калаш был награжден орденом Мужества. При этом он отмечает, что ничего героического не совершил. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Я не считаю, что выполнил где-что-то геройское. Я считаю, что это просто совокупность наших действий», — сказал военный.

Он уточнил, что именно за совместные действия бойцов решено было вручить ему орден Мужества.

По его словам, отметить решили за мужество, решительность и ответственность, еще важны индивидуальная подготовка и слаженность коллектива.

В то время, когда бойцы защищают страну на СВО, государство защищает их семьи. Оно обеспечивает участников спецоперации бюджетными местами для обучения детей в лучших вузах (там есть специальные квоты приема на программы бакалавриата и специалитета для абитуриентов, родители которых принимают участие в СВО; квота — 10% от общего числа бюджетных мест каждого вуза). Также дети раненых и погибших в спецоперации могут поступить в вуз без вступительных испытаний.

Еще страна предоставляет льготную ипотеку для участников СВО и членов их семей. Поэтому семьи бойцов могут получить достойное жилье. Это накопительно-ипотечная система — военные могут купить квартиру или дом, которые будут оплачены с использованием госсредств.

Участникам спецоперации в РФ предоставляется широкий спектр дополнительных федеральных и региональных льгот и гарантий (получение статуса ветерана боевых действий, направление детей в детские оздоровительные учреждения, оплата школьных обедов детям, бесплатное посещение кружков и спортивных секций, компенсация за коммунальные расходы и т. д.)

Единовременная выплата контрактникам в Московской области — одна из самых больших по России и составляет 2,3 млн рублей. Кроме того, бойцы получают зарплату и другие начисления.

Подписать контракт в Московской области может любой желающий, обратившийся в центр контрактников в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, стр. 2. Более подробную информацию можно получить по телефону: 8 (495) 990-77-77, на сайте и в Telegram-боте, направив письмо на электронную почту info@kontraktmo.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.