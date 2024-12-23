Участник СВО лично поблагодарил школьницу за рисунок

Два года назад ученица тогда еще второго класса Карпова Серафима с мамой Светланой Ивановной нарисовала рисунок для бойцов СВО. Письмо отправили с благотворительным грузом Богородского благочиния, сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

В мае 2022 года рисунок попал к бойцу СВО Цареву Максиму из города Саранска Республики Мордовия.

Максим рассказал, что этот рисунок был с ним весь срок службы, поддерживая его в самые сложные моменты:

«Я много раз перечитывал письмо Серафимы. Искренние слова девочки помогли мне не сдаться и идти дальше. Я осознавал, что за моей спиной стоят тысячи детей. Я не имею права отступить».

После возвращения Максиму помогли найти Серафиму, чтобы он смог лично поблагодарить ее.

Эта встреча — пример важности нашей поддержки бойцов, участвующих в СВО.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.