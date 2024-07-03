Участник СВО Кучма назвался юристом и обменял бумаги из Photoshop на 1,8 млн руб

Краснодарский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении участника спецоперации на Украине Артема Кучмы, ранее судимого за мошенничество. Мужчина, ранее судимый за мошенничество, получил по той же статье 6 лет лишения свободы, пишет Газета.ru со ссылкой на изученный приговор.

Как установлено следствием, в марте 2023 года Кучма, служивший по контракту, связался с предпринимателем и предложил помощь в оформлении лицензий на алкогольную продукцию. При этом он умолчал об отсутствии необходимых знаний и опыта в этой сфере.

Выдав себя за юриста, Кучма изготовил в графическом редакторе Photoshop поддельные лицензии и передал их бизнесмену. Обманутый предприниматель, в свою очередь, перевел злоумышленнику 1,8 миллиона рублей.

Суд учел, что Кучма раскаялся, является ветераном боевых действий, участником СВО и награжден ведомственной наградой. Тем не менее, с учетом ранее имевшейся у него судимости по статье о мошенничестве, ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Также суд удовлетворил гражданский иск и взыскал с Кучмы 1,8 млн рублей в пользу потерпевшего. Кроме того, армейца было решено лишить воинского звания.