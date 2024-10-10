Участник СВО из Московской области получил удостоверение ветерана боевых действий
Фото - © Медиасток.рф
42 военная прокуратура гарнизона восстановила права участника специальной военной операции, говорится на портале органов военной прокуратуры.
Установлено, что командование воинской части не обеспечило своевременную выдачу указанному военнослужащему удостоверения ветерана боевых действий.
После внесения заместителем военного прокурора гарнизона представления в адрес командования нарушения законодательства устранены, документы оформлены и выданы.