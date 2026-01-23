Участник спецоперации назначен советником министра по содержанию территорий в Подмосковье

Прапорщик Дмитрий Фабрин, участник специальной военной операции, стал советником министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игоря Даниленко, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Дмитрий Фабрин родился в 1984 году и во время службы в зоне специальной военной операции занимал должность заместителя командира группы. За проявленное мужество он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами.

В ходе выполнения задач по разминированию Фабрин получил тяжелое ранение и был уволен в запас. На новом посту ему поручено усилить общественный контроль в сфере обращения с отходами, а также наладить эффективное взаимодействие с региональными операторами Московской области.

Назначение Фабрина связано с необходимостью повышения качества работы по содержанию территорий и совершенствования системы обращения с отходами.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что каждый человек должен понимать алгоритм вывоза строительных отходов.

«Вы знаете, что мы реализуем большую программу по внедрению системы, которая позволит нам не сразу, а если будем действовать системно, последовательно обеспечить вывоз стройотходов от физических лиц, ну и от юридических, конечно. Каждый человек должен понимать алгоритм заказа техники или места, где можно, соответственно, складировать, утилизировать стройотходы. Это ремонт, это стройка, это разные другие ситуации», — сказал Воробьев.