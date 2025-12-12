Участник Шелковой назвал программу «Герои Подмосковья» серьезной школой

В настоящее время в Московской области проводится программа «Герои Подмосковья», в которой участвуют ветераны СВО. Сержант, старший разведчик-снайпер, ветеран СВО Александр Шелковой отметил, что проект является серьезной школой, в которой он участвует с гордостью.

«Мне честь в ней (программе – ред.) участвовать. Единственное, чего хотелось бы — чуть больше времени на очные занятия: знания, которые дают преподаватели, требуют глубокого погружения. Но в целом организация обучения и стажировки идеальна: министерство имущественных отношений Московской области создало все условия, чтобы совмещать практику и учебу», — сказал Шелковой.

Ветеран СВО рассказал, что в настоящее время уже сделал выбор в пользу того, где хотел бы продолжить работать после программы «Герои Подмосковья». Шелковой хочет остаться в министерстве имущественных отношений, так как это является логичным продолжением его карьеры.

По образованию сержант является юристом и экономистом, а проект, над которым работает в рамках обучения, стал новым этапом в развитии карьеры.

«Он (проект – ред.) только запускается, и я готовлю его как выпускную квалификационную работу. Если получится реализовать идею на федеральном уровне, она сможет применяться в других регионах. Министерство имущественных отношений — это слаженная команда, где есть лидер, взаимопонимание и поддержка. Когда коллектив работает как единый механизм, каждый растет вместе с другими. Именно в такой среде хочется продолжать работать и приносить пользу», — заключил Шелковой.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе, длящееся 12 месяцев, является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа «Герои Подмосковья» очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.