Участник программы «Время героев» посетил промышленное предприятие в Подмосковье

Участник программы «Время героев» майор Кирилл Лосунчуков посетил очередное промышленное предприятие в Подмосковье. В рамках обучения герой СВО ознакомился с организацией работы компании «Орторент» в городском округе Подольск, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Компания «Орторент» является производителем высококачественного медицинского оборудования для реабилитации пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, периферической и центральной нервных систем. Площадь предприятия — 4,5 тыс. кв. м. На них, помимо производства, размещены конструкторское бюро, IT-сектор, демонстрационный зал.

«На предприятии „Орторент“ запущен практически полный цикл производства высокотехнологичного оборудования. Организация даже одного производственного потока требует высочайшей управленческой квалификации, здесь же реализован весь производственный цикл: от задумки и разработки до выпуска готового изделия. Поэтому общение с руководством компании по вопросам организации работы предприятия было очень интересным и продуктивным», — отметил Лосунчуков.

В рамках программы «Время героев» Кирилл Лосунчуков уже посетил целый ряд подмосковных промышленных предприятий с целью ознакомления с организацией работы на производствах.

Сама программа «Время героев» направлена на подготовку кадрового резерва в сфере управления. Обучение проводится для участников и ветеранов СВО. По завершении программы, ее участники смогут работать на должностях в органах власти разного уровня, а также в госкомпаниях и госкорпорациях. Наставником майора Кирилла Лосунчукова является губернатор Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона.

«В отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — сказал Воробьев.