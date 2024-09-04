Участник программы «Время героев» посетил подмосковное космическое предприятие

В рамках стажировки в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области участник образовательной программы «Время героев», ветеран СВО, майор Кирилл Лосунчуков продолжает знакомство с организацией работы на промышленных предприятиях. Он посетил АО «НПО Энергомаш» в подмосковных Химках, где прошло торжественное мероприятие в честь Дня рождения основателя «Энергомаш» В. П. Глушко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«НПО Энергомаш» — головное предприятие интегрированной структуры, объединившей ведущие российские предприятия ракетного двигателестроения. Компания входит в госкорпорацию «Роскосмос». «НПО Энергомаш» занимается разработкой и производством мощных жидкостных ракетных двигателей для ракет-носителей.

«Посетил легендарное предприятие, которое стоит у истоков отечественного ракетостроения — „НПО Энергомаш“. Это компания, которая и в прямом, и в переносном смысле двигает человечество в космос. Очень интересно было посмотреть на это уникальное не только для нашей страны, но и в целом для мировой промышленности, предприятие, пообщаться с руководством», — рассказал Лосунчуков.

Программа «Время героев», участником которой является Кирилл Лосунчуков, направлена на подготовку управленческих кадров из числа участников и ветеранов СВО. По завершении обучающей программы, ее участники смогут работать на должностях в органах муниципальной и государственной власти, а также в госкорпорациях. Наставником майора Кирилла Лосунчукова является Губернатор Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.