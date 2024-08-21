Участник программы «Время героев» посетил компанию по производству шасси для самолетов

Участник программы «Время героев» майор Кирилл Лосунчуков посетил в Домодедове производственные площади ГК «Протектор» — компании, реализующей в Подмосковье масштабный проект по созданию производства компонентов двигателей и шасси для гражданских самолетов. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

ГК «Протектор» получила свой первый сертификат Росавиации ФАП-285 на выполнение капитального ремонта шасси иностранных воздушных судов (Boeing 737-600/700/800/900) в декабре 2022 года. Этот сертификат ознаменовал то, что компания стала первой в России организацией, которая смогла освоить полный цикл капитального ремонта шасси Boeing-737-600/700/800/900.

«Я уже побывал на нескольких подмосковных предприятиях, и до сих пор остаюсь под впечатлением от того, насколько быстро российские производители адаптировались к новым условиям. Несмотря на санкции и проблемы с поставками, отечественные компании смогли найти выход из ситуации и переформатировать свое производство», — поделился своими впечатлениями Кирилл Лосунчуков.

Раньше в России не было собственных центров по техническому обслуживанию шасси иностранных самолетов, и капитальный ремонт производился только за рубежом. Но в апреле 2022 года ГК «Протектор» начал подготовку такого производства.

Программа «Время героев», участником которой является Кирилл Лосунчуков, направлена на подготовку управленческих кадров из числа участников и ветеранов СВО. По завершении обучающей программы, ее участники смогут работать на должностях в органах муниципальной и государственной власти, а также в госкорпорациях. Наставником майора Кирилла Лосунчукова является губернатор Московской области.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1 процент из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.