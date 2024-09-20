Участник программы «Время героев» Кирилл Лосунчуков посетил НПО им Лавочкина

Участник образовательной программы «Время героев» майор Кирилл Лосунчуков посетил АО «Научно-производственное объединение имени С. А. Лавочкина» в Химках. Посещение было приурочено ко дню рождения легендарного конструктора авиационной и ракетной техники Семена Лавочкина. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

Во время визита участник СВО ознакомился с работой предприятия, его продукцией и пообщался с сотрудниками и поздравил «лавочкинцев». Мероприятие прошло в рамках стажировки майора в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Во время моей стажировки я побывал на нескольких крупных предприятиях Московской области, включая НПО имени Лавочкина, которое является промышленным гигантом. Такие экскурсии позволяют иначе взглянуть на российское производство. Я своими глазами увидел современные предприятия с отечественным оборудованием, различные инновационные разработки, и, конечно, молодых ученых и специалистов. На НПО меня впечатлил размах. Еще раз убедился в мощи нашей промышленности и величии нашей страны. И самое главное, что на каждом производстве понимают, что главный актив — это люди, поэтому стараются разрабатывать все больше программ поддержки и развития», — отметил Кирилл Лосунчуков.

Предприятие российской ракетно-космической промышленности, названное в честь Семена Алексеевича Лавочкина, насчитывает около 5 тыс. сотрудников и является градообразующим предприятием города Химки. НПО является частью оборонно-промышленного комплекса России. Здесь разрабатывают, проектируют и тестируют космические аппараты для проведения фундаментальных научных исследований.

Программа «Время героев», участником которой является Кирилл Лосунчуков, направлена на подготовку управленческих кадров из числа участников и ветеранов СВО. По завершении обучающей программы, ее участники смогут работать на должностях в органах муниципальной и государственной власти, а также в госкорпорациях. Наставником майора Кирилла Лосунчукова является губернатор Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.