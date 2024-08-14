Участник программы «Время героев» изучил работу процессов производств в Подмосковье

Фабрика производственных процессов, созданная на базе регионального центра компетенций (РЦК) Московской области, продолжает работу с предприятиями региона. К процессу внедрения инструментов бережливого производства присоединился майор Кирилл Лосунчуков — участник образовательной программы для бойцов СВО «Время героев». Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Задачей обучающихся была сборка изделия и импровизированная передача заказчику. За каждым участником была закреплена определенная роль — сборщик, логист, менеджер, контролер и другие. Время на изготовление изделий ограничено.

В качестве наставников выступили специалисты РЦК Московской области. В ходе обучения участники выявили проблемы, влияющие на эффективность процессов, и с помощью наставников нашли способы и инструменты, которые помогли устранить их. В результате в финальном раунде команде, состоящей из 17 человек, удалось увеличить прибыль от процесса сборки до 184 тысяч рублей. При этом в первом раунде убыток составил 308 тысяч рублей.

«Было интересно изучить, как специалисты РЦК Московской области работают с компаниями. В ближайшее время в рамках стажировки в Мининвесте запланировано также посещение предприятий-участников нацпроекта „Производительность труда“. Интересно увидеть процессы внедрения инструментов национального проекта на крупных фабриках Подмосковья», — своими впечатлениями поделился Лосунчуков.

Цель программы «Время героев» — подготовка управленцев из числа участников и ветеранов специальной военной операции. Программа реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина. Пройдя обучение, ее участники смогут работать на должностях в органах муниципальной и государственной власти, а также в госкорпорациях. Наставником майора Кирилла Лосунчукова является Губернатор Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.