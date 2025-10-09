Участник программы «Герои Подмосковья» из Лобни начал стажировку в администрации

Александр Бронников, возглавляющий местный филиал Ассоциации ветеранов СВО, успешно завершил первый этап обучения по программе «Герои Подмосковья». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Главная цель региональной образовательной программы «Герои Подмосковья» — подготовка высококвалифицированных, компетентных кадров из числа участников СВО для работы в органах власти, а также в различных коммерческих организациях региона.

В преддверии второго модуля обучения Александр приступил к стажировке в администрации округа.

Глава города Анна Кротова стала наставником участника СВО и оказывает ему всестороннюю поддержку, помогая освоить тонкости муниципальной службы и стать членом команды.

«Наша цель — обеспечить ветеранам боевых действий возможность продолжить служение Родине на гражданском поприще», — отметила Анна Владимировна в своем Telegram-канале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа «Герои Подмосковья» для участников СВО пользуется популярностью и предоставляет новые возможности для тех, кто принимает в ней участие.

«Вы знаете, что в Московской области действует, как и во всей стране, ряд программ — очень востребованных программ (для участников СВО — ред.). Одной из них на федеральном уровне была (программа — ред.) „Время героев“. Цель этой программы — подготовка ребят, предоставление им дополнительного образования, возможности самореализации. У нас — (действует программа — ред.) „Герои Подмосковья“», — сказал Воробьев.