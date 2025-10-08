Участник Гостомельского десанта провел Урок мужества для учащихся гимназии № 15 Орехово-Зуева

В гимназии № 15 прошел Урок мужества с участием отца Героя России Алексея Осокина, Николая Леонидовича Осокина, и боевого товарища Алексея, подполковника гвардии, ветерана специальной военной операции Марата Юмаева. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Марат Ислямович, участник Гостомельского десанта, поделился с гимназистами личным боевым опытом. Его рассказ — не просто лекция, а живое свидетельство мужества, верности долгу и любви к Родине.

Ребята внимательно слушали и задавали много вопросов, на которые ветеран отвечал честно и открыто. Такие встречи играют важную роль в воспитании патриотизма и глубокого уважения к подвигу наших защитников.

Ранее в ДК на площади Пушкина города Орехово-Зуево прошла встреча с Героем России Максимом Владимировичем Шоломовым в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений» партии «Единая Россия».

