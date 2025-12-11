Участник «Героев Подмосковья» Шелковой: каждый наставник поддерживает обучающихся

В рамках программы «Герои Подмосковья» большое значение имеет институт наставничества. В министерстве имущественных отношений Московской области сложилась настоящая команда. Наставничество там — не формальность, а рабочий инструмент, сообщил РИАМО участник проекта «Герои Подмосковья», сержант, старший разведчик-снайпер, ветеран СВО Александр Шелковой.

«Я прохожу стажировку в министерстве имущественных отношений, и моим наставником стал министр Тихон Михайлович Фирсов. Он знал меня еще до программы — мы встречались на собеседовании. С первых дней он представил меня всему коллективу и поручил заместителям помочь во вхождении в работу», — рассказал Шелковой.

На практике участник изучил структуру министерства, его подразделения и функции. Фирсов всегда был вовлечен в процесс, находился на связи, интересовался результатами, направлял и помогал.

«В министерстве сложилась настоящая команда. Наставничество там — не формальность, а рабочий инструмент. Каждый, от министра до рядового сотрудника, поддерживает коллег. Сейчас я продолжаю стажировку, участвую в новом проекте министерства под руководством заместителя министра Сергея Владимировича Бозрикова. Мне доверили самостоятельную работу, и я ощущаю полную вовлеченность», — добавил участник программы.

Шелковой также подчеркнул, что Фирсов – открытый и честный руководитель. Еще при первой встрече он сказал: «Я честен с людьми и требую того же от них». По словам ветерана СВО, министр действительно так работает, а он особенно ценит это качество.

«Он не уходит от ответов, не прячет позицию, всегда говорит прямо. Для меня это пример управленца, на которого можно равняться», — заключил Шелковой.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе, длящееся 12 месяцев, является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа «Герои Подмосковья» очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.

