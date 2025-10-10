Участковый из Ленинского округа вышел в финал всероссийского конкурса

Участковый уполномоченный Развилковского отдела полиции Ленинского городского округа Никита Хроповицкий успешно прошел первый этап всероссийского конкурса «Народный участковый» и по результатам народного голосования вышел во вторую часть соревнований. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского городского округа.

«Для участия в конкурсе я был отобран по ряду строгих критериев, включая стаж службы в органах внутренних дел более трех лет и отсутствие дисциплинарных взысканий. На первом этапе я представлял результаты своей повседневной работы: раскрытие преступлений, профилактику административных правонарушений и работу с обращениями граждан. Успешное прохождение этого этапа мне очень приятно. Для меня это признание и доказательство того, что люди доверяют моей работе», — отметил участковый уполномоченный Развилковского отдела полиции Никита Хроповицкий.

За пять лет службы в органах внутренних дел Никита Хроповицкий зарекомендовал себя как грамотный специалист, ответственно выполняющий свои обязанности. Конкурс направлен на повышение престижа службы участковых и укрепление доверия граждан к полиции. По итогам первого этапа онлайн-голосования, завершившегося 20 сентября, жители региона определили лучших участковых в своих муниципалитетах. Путем прямого голосования были выбраны кандидаты для участия во втором туре.

Второй этап голосования продлится с 7 по 16 октября 2025 года. Победитель регионального этапа будет представлять Московскую область на всероссийском финале, который состоится с 1 по 10 ноября. Поддержать участкового из Ленинского округа могут все желающие, приняв участие в онлайн-голосовании на официальном сайте ГУ МВД России по ссылке: https://50.мвд.рф/народный25? voted=1.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.