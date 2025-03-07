Участие в экологических акциях позволит получить дополнительные баллы к ЕГЭ

Согласно законодательству о добровольчестве, абитуриенты могут заработать дополнительные баллы к результатам ЕГЭ, занимаясь волонтерской деятельностью. Участие в мероприятиях, поддерживаемых РЭО и зарегистрированных на платформе «Добро.рф», предоставит возможность накопить необходимые волонтерские часы для получения преференций при поступлении. Генеральный директор РЭО Денис Буцаев призывает будущих студентов активно участвовать в экологических инициативах, подчеркивая, что это не только повысит их шансы на поступление, но и внесет вклад в защиту окружающей среды, совершенствование системы обращения с отходами и формирование экономики замкнутого цикла в стране.

Накопить волонтерские часы абитуриенты смогут, оказывая помощь в организации различных мероприятий, таких как молодежный день Российского экологического форума (РЭФ), открытие очного этапа Зеленой премии, экологические акции в образовательных учреждениях, съезды экоцентров, экскурсии, мероприятия победителей Зеленой премии и субботники.

Для получения дополнительных баллов к ЕГЭ за волонтерство необходимо предоставить выписку из личной электронной книжки волонтера (ЛЭКВ) в приемную комиссию. В книжке должно быть зафиксировано не менее 20 часов волонтерской деятельности. Для этого необходимо связать подтвержденную учетную запись на «Госуслугах» с профилем на платформе «Добро.рф». Подача заявления в вуз осуществляется онлайн через портал «Госуслуги», при этом данные о волонтерской деятельности будут переданы автоматически. В зависимости от выбранного вуза, за волонтерство можно получить от 1 до 10 дополнительных баллов. Перечень вузов и количество начисляемых баллов доступны на платформе «Добро.рф».