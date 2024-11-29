Учащимся Можайска герой СВО показал приемы оказания помощи в экстренных случаях

Занятие по тактической медицине в школе № 1 города Можайска провел участник СВО, кавалер Ордена Мужества Александр Князев. Он показал старшеклассникам, как оказывать первую помощь в экстренных ситуациях: при травмах, ранах, порезах до приезда медиков. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В жизни каждого человека могут возникнуть ситуации, когда уровень опасности для здоровья и жизни становится критическим. Основные принципы тактической медицины — это скорость, качество и безопасность. Даже если сейчас вам кажется, что это ненужные знания, то это далеко не так. Умение оказывать первую помощь в экстремальных ситуациях вам может пригодиться дома, в быту, при помощи пострадавшим в аварии или случайной травме», — отметил участник СВО Александр Князев.

О том, как важно владеть минимальными знаниями тактической медицины, Александр знает из собственного опыта. Александр был мобилизован в сентябре 2022 года и попал на передовую. В боевых условиях он был ранен и вынужден сам себе оказывать первую помощь. Со жгутом на ноге его нес товарищ два с половиной часа до медсанбата через минное поле. И хотя ногу спасти не удалось, знания медицины от смерти героя спасли.

Старшеклассники смогли на практике закрепить полученные знания и грамотно наложить жгуты своим друзьям. Такие занятия будут и дальше проводиться в школах Можайского городского округа, чтобы школьники не только смогли пообщаться с героем СВО, но и научиться от него нужным навыкам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.