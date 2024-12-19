Учащимся медкласса рассказали о работе подстанции скорой помощи в Королеве

Для учащихся химико-биологического класса гимназии № 9 Королева провели экскурсию по Королевской подстанции скорой медицинской помощи. Это стало возможным благодаря сотрудничеству администрации Королевской больницы в лице заместителя главного врача по кадрам, депутата совета депутатов Любови Кошкиной с директором гимназии Ольгой Лизогуб и с заведующим городской подстанции скорой помощи Сергеем Старостиным. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Я считаю, что мы, как руководители и организаторы в своих сферах, должны дать заинтересованным и активным ребятам максимально широкий спектр возможностей к получению информации о том, как выстроена работа городского здравоохранения. В перспективе планируем организовать такие экскурсии для учащихся медицинских классов и других подшефных школ нашего города», — сказала Любовь Кошкина.

В рамках мероприятия школьники увидели, как операторы кол-центра принимают и распределяют вызовы, какое оборудование установлено в автомобиле скорой помощи, а также смогли задать интересующие вопросы практикующим врачам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.