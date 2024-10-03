Учащийся колледжа «Энергия» посетил офис компании ВКонтакте

Первокурсник электроуглинского отделения колледжа «Энергия» Кирилл Скрябин в составе делегации «Движения Первых» побывал на экскурсии в офисе социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Студентам рассказали о работе компании и условиях, созданных для сотрудников. Студенты были впечатлены комфортными рабочими местами, кофе-поинтами, лаундж-зонами с мягкими диванами и игровой приставкой, конференц-залами, переговорными комнатами и даже шумоизолированной интроверт-комнатой для тех, кто предпочитает уединение.

Гости узнали, что сотрудники VK легко могут совмещать работу с хобби — тренироваться в спортзале или репетировать в музыкальной студии, которые находятся прямо в офисе компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность задачи оснащения колледжей новейшим оборудованием и приглашения опытных наставников.

«Половина школьников после 9 класса поступает в колледжи, всего их у нас в Подмосковье 40. Работаем над тем, чтобы получать образование в колледже было престижно. Важно, чтобы ребята могли получать специальность на современном оборудовании, с опытными наставниками и стать профессионалами своего дела», — пояснил губернатор.