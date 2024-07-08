Учащихся Подмосковного медколледжа № 1 приглашают работать в больницу Королева

В Мытищах состоялось торжественное мероприятие, посвященное вручению дипломов выпускникам Московского областного медицинского колледжа № 1. Поздравить выпускников приехали представители Королевской больницы — заместитель главного врача по кадрам Любовь Кошкина и старшая медицинская сестра общебольничного медицинского персонала Виктория Кузнецова. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Мы долгое время успешно сотрудничаем с медицинским колледжем № 1, поэтому особенно рады в этот день поздравить его выпускников лично. В самом ближайшем будущем молодым людям предстоит определиться с медицинской организацией, в которой начнется их трудовой путь. Мы, в Королевской больнице всегда рады новым коллегам, готовы адаптировать их к профессиональной среде, учить теперь работе теперь уже в реальных условиях, для этого мы создали структуру наставничества, которая поможет новым сотрудникам успешно адаптироваться. Добросовестный труд позволит им сделать успешную карьеру в нашей больнице. Уверена, у ребят все получится! Желаю им всего самого доброго!» — сказала представители больницы.

В текущем году десять выпускников медицинского колледжа № 1 планируют трудоустроиться в Королевскую больницу.

По всем вопросам, связанным с трудоустройством, можно обратиться по телефонам 8 (495) 511-51-81 и 8 (495) 511-09-14.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Более 500 специалистов удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки. Порядка 16 тыс. сотрудников уже воспользовались компенсацией аренды жилья», — отметил он.