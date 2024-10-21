Учащихся Подмосковья приглашают принять участие в ИТ-олимпиаде

Завершается регистрация на XV Международную цифровую олимпиаду «Волга-IT». Принять участие могут школьники и студенты в возрасте от 16 до 23 лет. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

Олимпиада пройдет в 3 этапа: квалификация, полуфинал и финал. Квалификационный и полуфинальный этапы пройдут в онлайн-формате, регистрация на них продлится до 25 октября. Финальный этап состоится с 25 по 29 ноября в очном формате в г. Ульяновск.

В программе олимпиады участников ждут дисциплины по 1С-программированию, искусственному интеллекту и анализу данных, Web-дизайну, телекоммуникациям и информационной безопасности и многому другому. Задания создаются на основе реальных кейсах ИТ-компаний.

Участники смогут получить новые знания, общение и мастер-классы от экспертов, практический опыт в решениях реальных ИТ-заданий, а также цифровые сертификаты.

Участие бесплатное. Регистрация доступна на официальном сайте мероприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.