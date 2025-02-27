Учащихся Подмосковья приглашают поучаствовать в школьной лиге

АНО «Россия — страна возможностей» реализует проект «Международный инженерный чемпионат CASE-IN», направленный на выявление и поддержку самых перспективных обучающихся школ, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, а также специалистов, содействие в получении ими практических и профессиональных знаний, опыта и новых компетенций, популяризацию инженерно-технического образования, сообщает пресс-служба организаторов.

Одним из направлений проекта является «Школьная лига» — соревнование среди школьников по решению кейсов и разработке проектов инженерно-технической направленности, ориентированное на популяризацию знаний о деятельности современных промышленных предприятий, оборудовании, инновационных, цифровых технологиях для осознанного выбора профессии, в том числе выбора будущего места обучения и поступления в ведущие университеты страны.

Школьная лига проходит по трем направлениям: «Решение кейса» по теме «Технологические инновации» для школьников 9-11 классов, «Конкурс цифровых проектов в формате моделирования, 3D-печати, IT-решений и иных форматов» и «Конкурс макетов, моделей, схем на тему механизмов, облегчающих труд человека в промышленности» для школьников 8-11 классов.

Партнерами проекта в 2025 году выступают ведущие отраслевые компании страны: ПАО «СИБУР Холдинг», ООО «Евраз» и АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга», которые Партнеры проекта готовят для участников задания на основе реальных производственных ситуаций, а их ключевые специалисты выступают экспертами и оценивают решения команд на отборочных этапах и в финале.

Участие в Школьной лиге способствует развитию у школьников критического мышления, творческого подхода и практических навыков решения инженерных задач, что, несомненно, должно сыграть ключевую роль в решении задач, обозначенных в Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, социально-экономическом развитии региона, повышении интереса школьников к инженерным профессиям и качества инженерного образования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.