Учащихся Подмосковья приглашают на Всероссийский конкурс «Блокада. Выбираю жизнь»

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Началась регистрация на Всероссийский конкурс творческой молодежи, школьников и студентов по 3D-моделированию и программированию симулятора исторических событий. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Участникам с помощью VR-технологий и 3D-моделирования нужно будет воссоздать сцены жизни блокадного Ленинграда. Целью конкурса является развитие патриотического мышления, интереса к истории и IT-навыков.

Во время конкурса участникам предстоит изучить архивные данные и материалы о блокаде, пройти обучение 3D-моделированию и VR-сценариям, создать собственные симуляторы в VR Concept и защитить свой проект.

Конкурс рассчитан на 3 возрастные категории: обучающиеся средних образовательных учреждений (школьники с 8 по 11 класс); студенты, обучающиеся в учреждениях среднего профессионального образования; студенты, обучающиеся в учреждениях высших учебных заведений.

Регистрация доступна до 1 сентября по ссылке.

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