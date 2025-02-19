Учащихся Подмосковья приглашают на олимпиаду по финансовой безопасности

На международной социально-образовательной цифровой платформе «Содружество» проходит отбор участников на V международную олимпиаду по финансовой безопасности, которая пройдет на русском и английском языках. В олимпиаде могут принять участие ученики 8-11 классов, а также студенты высших учебных заведений, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

До 28 февраля участникам предстоит пройти пригласительный этап олимпиады. Этот этап позволит ребятам ознакомиться с форматом заданий и протестировать свои знания в различных областях. Для школьников предусмотрены задания по математике, информатике и обществознанию, в то время как студенты смогут продемонстрировать свои навыки в юриспруденции, прикладной математике, вычислительной технике, информационной безопасности и других дисциплинах.

По завершении пригласительного этапа учащиеся, успешно выполнившие задания, получат сертификат участника Олимпиады Первого уровня, который можно использовать для личного портфолио.

Победители и призеры Олимпиады традиционно получат особые права при поступлении в вузы международного сетевого института и возможность стажироваться в Росфинмониторинге, ПАО «Промсвязьбанк» и других организациях.

Для участия в олимпиаде необходимо зарегистрироваться на платформе https://sodrujestvo.org/ru.

В пресс-службе ведомства добавили, что олимпиада проводится ежегодно с 2021 года и направлена на популяризацию финансовой безопасности как важного аспекта жизни, а также на формирование у молодежи нового типа мышления — от финансовой безопасности личности к финансовой безопасности государства.

В 2024 году в пригласительном этапе олимпиады приняли участие более 77 тысяч молодых людей из 72 стран мира, а общее количество участников всех этапов олимпиады составило более 90 тысяч школьников и студентов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.