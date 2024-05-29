Учащихся Подмосковья приглашают на конкурс фотоальбомов «Без срока давности»

До 1 октября принимаются заявки на участие во Всероссийском онлайн-конкурсе интерактивных фотоальбомов «Без срока давности» им. Е. А. Халдея. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Конкурс направлен на сохранение исторической памяти о военных преступлениях нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны, а также на воспитание уважения к историческому прошлому среди молодежи.

Конкурс проводится в рамках проекта «Без срока давности» и включает два этапа: отборочный и заключительный (федеральный). К участию принимаются индивидуальные или коллективные (группой до трех человек включительно) работы школьников, учащихся СПО и ВО.

Интерактивные фотоальбомы участникам необходимо подать через яндекс-форму по ссылке.

Победители и лауреаты конкурса получат дипломы, а их работы будут включены в специальный альбом, который станет доступен на сайте проекта.

С дополнительной информацией, методическими рекомендациями и бланками необходимых документов можно ознакомиться по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.